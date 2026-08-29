La Juve sfida il Parma senza Yildiz e pensando a Kessie: c'è ancora Kolo Muani. Apre la Fiorentina

Dopo il successo da brividi contro il Frosinone, questa sera la Juventus è attesa alla prima uscita allo Stadium. Chiaramente ci sarà pressione, e Spalletti alla vigilia ha avvisato tutti: "Non basta la qualità, bisogna essere da Juve". Insomma servirà carattere nel primo appuntamento senza Yildiz: il turco starà ai box per alcuni mesi, e questa volta ci proverà Boga a non farlo rimpiangere. Kolo Muani verrà confermato dal 1' nonostante le critiche feroci di Spalletti, mentre ci sarà spazio per Koopmeiners. Il tutto aspettando l'arrivo di Kessie, il grande obiettivo sul mercato.