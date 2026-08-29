La Juve sfida il Parma senza Yildiz e pensando a Kessie: c'è ancora Kolo Muani. Apre la Fiorentina

Dopo il successo da brividi contro il Frosinone, questa sera la Juventus è attesa alla prima uscita allo Stadium. Chiaramente ci sarà pressione, e Spalletti alla vigilia ha avvisato tutti: "Non basta la qualità, bisogna essere da Juve". Insomma servirà carattere nel primo appuntamento senza Yildiz: il turco starà ai box per alcuni mesi, e questa volta ci proverà Boga a non farlo rimpiangere. Kolo Muani verrà confermato dal 1' nonostante le critiche feroci di Spalletti, mentre ci sarà spazio per Koopmeiners. Il tutto aspettando l'arrivo di Kessie, il grande obiettivo sul mercato.
I bianconeri scenderanno in campo alle ore 20,45: la Vecchia Signora verrà preceduta da altri tre match tra i quali Fiorentina-Frosinone, Monza-Udinese e Sassuolo-Torino. Occhi puntati specialmente sulla Viola di Grosso, orfana di Kean (lo aspetta il Como) e con Mastantuono a guidare l'attacco assieme a Pellegrino. La Fiorentina è chiamata a riscattarsi in casa dopo il pessimo esordio dell'Olimpico contro la Roma.