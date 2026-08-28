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Juventus, Nico Gonzalez in uscita: può essere un'occasione per tante big di A

L'argentino ai margini dei bianconeri: è un nome che potrebbe scaldarsi negli ultimi giorni di mercato. Inter, Roma e Milan cercano un profilo simile

28 Ago 2026 - 12:01
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Nico Gonzalez al centro del mercato. L'argentino dopo un anno a Madrid alla corte del Cholo Simeone è tornato alla Juventus: l'Atletico, per quanto soddisfatto dell'impatto dell'argentino, ha giudicato eccessivi i 30 milioni richiesti dai bianconeri per il riscatto. I discorsi tra Madrid e Torino per riportare l'ex Fiorentina in Spagna sono andati avanti per settimane, senza però trovare la quadra definitiva. Neppure un possibile scambio con Sorloth  Nico è rimasto dunque nel limbo, in attesa di scoprire cosa possa riservargli il futuro. Un'attesa che si è protratta fino a questi ultimi, frenetici, giorni di mercato, dove ogni pista non è più da escludere. 

Inter, Milan e Roma ci pensano?

 Anche l'Italia potrebbe muoversi intorno a Nico Gonzalez. L'argentino, per esempio, è sempre stato un nome in orbita Inter cher in questi ultimi giorni di mercato si guarderà intorno in cerca di occasioni. E l'esterno compagno gi Lautaro con la Seleccion potrebbe rispecchiare a pieno questo identikit: nasce esterno offensivo ma ha dimostrato di poter giocare anche quinto a tutta fascia. Qualità e caratteristiche che potrebbero renderlo un nome papabile anche per la Roma. I giallorossi dopo il no a Oosterwolde sono tornati punto a capo sulla ricerca dell'esterno. Nelle scorse settimane D'Amico aveva sondato Luis Henrique: un profilo scartato per i costi (l'Inter non scende dalla valutazione di 30 milioni) ma che non differisce molto dall'argentino della Juve. Nico potrebbe fare comodo anche al Milan, corto sugli esterni.

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Nico via, che formula

 ?Insomma, a certe condizioni, Nico Gonzalez potrebbe essere un elemento utile per molte squadre. Tanto però passerà dai bianconeri e alla formula a cui apriranno per far partire l'argentino: dovessero accontentarsi di un prestito, l’argentino potrebbe diventare davvero una scheggia impazzita di questi ultimi giorni. 

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