Juventus, Nico Gonzalez in uscita: può essere un'occasione per tante big di A

Nico Gonzalez al centro del mercato. L'argentino dopo un anno a Madrid alla corte del Cholo Simeone è tornato alla Juventus: l'Atletico, per quanto soddisfatto dell'impatto dell'argentino, ha giudicato eccessivi i 30 milioni richiesti dai bianconeri per il riscatto. I discorsi tra Madrid e Torino per riportare l'ex Fiorentina in Spagna sono andati avanti per settimane, senza però trovare la quadra definitiva. Neppure un possibile scambio con Sorloth Nico è rimasto dunque nel limbo, in attesa di scoprire cosa possa riservargli il futuro. Un'attesa che si è protratta fino a questi ultimi, frenetici, giorni di mercato, dove ogni pista non è più da escludere.