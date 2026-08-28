Juventus, Nico Gonzalez in uscita: può essere un'occasione per tante big di A

Nico Gonzalez al centro del mercato. L'argentino dopo un anno a Madrid alla corte del Cholo Simeone è tornato alla Juventus: l'Atletico, per quanto soddisfatto dell'impatto dell'argentino, ha giudicato eccessivi i 30 milioni richiesti dai bianconeri per il riscatto. I discorsi tra Madrid e Torino per riportare l'ex Fiorentina in Spagna sono andati avanti per settimane, senza però trovare la quadra definitiva. Neppure un possibile scambio con Sorloth Nico è rimasto dunque nel limbo, in attesa di scoprire cosa possa riservargli il futuro. Un'attesa che si è protratta fino a questi ultimi, frenetici, giorni di mercato, dove ogni pista non è più da escludere.
Inter, Milan e Roma ci pensano?
Anche l'Italia potrebbe muoversi intorno a Nico Gonzalez. L'argentino, per esempio, è sempre stato un nome in orbita Inter cher in questi ultimi giorni di mercato si guarderà intorno in cerca di occasioni. E l'esterno compagno gi Lautaro con la Seleccion potrebbe rispecchiare a pieno questo identikit: nasce esterno offensivo ma ha dimostrato di poter giocare anche quinto a tutta fascia. Qualità e caratteristiche che potrebbero renderlo un nome papabile anche per la Roma. I giallorossi dopo il no a Oosterwolde sono tornati punto a capo sulla ricerca dell'esterno. Nelle scorse settimane D'Amico aveva sondato Luis Henrique: un profilo scartato per i costi (l'Inter non scende dalla valutazione di 30 milioni) ma che non differisce molto dall'argentino della Juve. Nico potrebbe fare comodo anche al Milan, corto sugli esterni.
Nico via, che formula
?Insomma, a certe condizioni, Nico Gonzalez potrebbe essere un elemento utile per molte squadre. Tanto però passerà dai bianconeri e alla formula a cui apriranno per far partire l'argentino: dovessero accontentarsi di un prestito, l’argentino potrebbe diventare davvero una scheggia impazzita di questi ultimi giorni.