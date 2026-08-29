Zhegrova-Nico Gonzalez, destino incrociato: la strategia della Juve per gli esterni

A poche ore dalla chiusura del mercato estivo, la Juventus ragiona sugli esterni d'attacco in rosa. A scuotere i pensieri bianconeri, l'interesse di diversi club per Edon Zhegrova. Il 27enne kosovaro piace sia alla Lazio sia all'Al Ittihad ed è stato escluso dai convocati per la sfida dell'Allianz Stadium contro il Parma. Ufficialmente per un affaticamento muscolare, anche se è probabile che il motivo sia legato anche ai possibili scenari di mercato.