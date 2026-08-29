Zhegrova-Nico Gonzalez, destino incrociato: la strategia della Juve per gli esterni

29 Ago 2026 - 16:08
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© sportmediaset

© sportmediaset

A poche ore dalla chiusura del mercato estivo, la Juventus ragiona sugli esterni d'attacco in rosa. A scuotere i pensieri bianconeri, l'interesse di diversi club per Edon Zhegrova. Il 27enne kosovaro piace sia alla Lazio sia all'Al Ittihad ed è stato escluso dai convocati per la sfida dell'Allianz Stadium contro il Parma. Ufficialmente per un affaticamento muscolare, anche se è probabile che il motivo sia legato anche ai possibili scenari di mercato.

In caso di addio di Zhegrova, potrebbero cambiare le riflessioni riguardanti Nico Gonzalez. Rientrato dal prestito all'Atletico Madrid e inizialmente destinato al ritorno alla corte di Simeone, per l'argentino si era parlato anche di un suo inserimento nell'operazione legata ad Alexander Sorloth, nella quale potrebbe rientrare invece David. Luciano Spalletti non ha fatto mistero del suo apprezzamento per Nico, rientrato ad allenarsi alla Continassa dopo il Mondiale.

Se Zhegrova salutasse la Juventus dopo appena una stagione, anche in prestito, molto probabile dunque la permanenza di Nico Gonzalez, a meno di offerte last minute davvero convincenti per la dirigenza.

videovideo
Leggi anche
FRANCK KESSIE, 28; AL AHLI; VdM: 14 MLN

Juve, colpo di scena: salta l'arrivo di Kessie. Nico Gonzalez-Zhegrova, destino incrociato

juventus
mercato
serie a
zhegrova
nico gonzalez

Ultimi video

01:44
Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

02:06
CLIP STUDIO RAIMONDI SU MERCATO MILAN PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Raimondi: "Ecco chi prende il Milan con i soldi di Leao"

01:05
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO VARIE PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Roma, ecco il colpo di Balerdi

00:46
CLIP STUDIO RAIMONDI SU LEAO PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Leao-Milan, ora è davvero finita: Rafa al Galatasaray, è già partito per la Turchia

01:18
CLIP STUDIO BATTISTI SU MERCATO JUVENTUS PER SITO/INFINITY 28/8 SRV

Battisti: "Kessie ha detto no alla Juve"

00:47
Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

Un nuovo portiere per il Torino, un altro colpo del Frosinone in attacco: e Morata saluta il Como!

01:52
Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

Accomando: "Vi dico cosa manca per Kessié alla Juventus. Chi c'è in pole per l'attacco, mentre Zirkzee..."

01:34
Milan-Leao, a che punto siamo?

Milan-Leao, a che punto siamo?

00:56
Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

Bologna alle prese con l'affare Rowe, l'Atalanta cede un gioiello in Premier

01:32
Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

01:24
Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

01:54
Milan in ansia: dipende tutto da Leao

Milan in ansia: dipende tutto da Leao

00:23
Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

01:41
Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

01:39
Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

01:44
Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

I più visti di Mercato

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Rafael Leao-Milan, telenovela finita: è fatta con il Galatasaray

Milan-Leao, a che punto siamo?

Milan-Leao, a che punto siamo?

Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:08
Zhegrova-Nico Gonzalez, destino incrociato: la strategia della Juve per gli esterni
15:42
Liverpool, in arrivo Barcola dal Psg per una cifra monstre
15:37
Cagliari, ufficiale l'acquisto di Ciervo dal Sassuolo
15:35
Ufficiale il trasfrimento di Asllani all'Al Jazira: la formula e quanto incassa l'Inter
15:33
Sassuolo, ufficiale l'acquisto di Sebastiano Esposito