Juventus, Spalletti: "Abbiamo fatto una partita serissima. Ora cercheremo un altro profilo a centrocampo"

"Viste le difficoltà di salute di Thuram, abbiamo bisogno di un centrocampista. I nostri direttori avevano organizzato una situazione logica e interessante sotto tutti gli aspetti, poi è sfumata e ora andranno alla ricerca di un altro profilo". Luciano Spalletti parte dal mercato nel dopo partita della gara con il Parma, senza soffermarsi troppo sul no di Kessie. Parlando invece del campo ci tiene subito a far capire che la Juve gli è piaciuta: "Sì, anche la versione del primo tempo. Siamo stati bravi a strappare quello spazio per una triangolazione, o un tiro in porta, nei movimenti intorno all'area di rigore abbiamo fatto un po' di confusione. Voi vi appigliate al colpo di testa di Romero con la bella parata di Vicario, questo abbiamo ricevuto. Vi ho sentito che parlavate di risultato in bilico, noi di quei cross ne abbiamo fatti venticinque senza concretizzare. Ma abbiamo fatto una partita serissima, abbiamo fatto una grande partita. Poi è chiaro che ci vuole la zampata, ci vuole l'estrema qualità, però quando stai così nell'area di rigore come ci siamo rimasti noi sono contento, di situazioni ce ne sono state molte".