Juve, Carnevali: "Kessie non era così interessato. David? Quando ci sono dell'opportunità dobbiamo valutarle"

29 Ago 2026 - 22:19
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© italyphotopress

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"Per quanto riguarda Kessié è molto semplice, è un giocatore che a noi interessava senz'altro, perché abbiamo trattato con lui per più giorni. Noi dobbiamo sempre tenere presente che abbiamo il settlement agreement, che è la cosa più importante. Abbiamo una grande proprietà, per cui non è un problema economico, ma è un problema soprattutto di parametri che l'Uefa ci impone e dobbiamo stare dentro certi parametri. Per cui tante volte non si può uscire". Così il direttore generale della Juventus Giovanni Carnevali intervenuto da Dazn prima della sfida contro il Parma, a proposito del mancato arrivo di Kessié poi finito all'Atalanta. "Con Kessie sembrava che ci fosse questa possibilità di poter chiudere l'operazione, perché noi siamo riusciti con tante difficoltà a trovare quello che lui aveva richiesto. Probabilmente non era così grande o l'interesse del giocatore nel venire in un grande club come la Juve o magari da parte del procuratore - ha aggiunto - perchè ci sono tanti procuratori che badano più ai propri interessi che non agli interessi del giocatore. Io credo che chi viene alla Juve deve avere una grande voglia e soprattutto un grande orgoglio di vestire questa maglia, questo vale per tutti. Abbiamo una buona squadra, ma dobbiamo lavorare tanto tutti".

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Poi il ceo bianconero ha parlato di un altro giocatore al centro dei rumors di mercato: Jonathan David: "Il mio modo di pensare è che tutti i giocatori sono in vendita, quando ci sono delle opportunità buone dobbiamo sederci e parlare. La scelta non è mai nostra, ci sono anche l’altro club e il giocatore che determinano tante cose. Manca ancora qualche giorno, ci sono tante possibilità in entrata e in uscita”. Il riferimento del dirigente juventino sembra chiaro: sono giorni che si parla di una trattativa in corso sull'asse Torino-Madrid per uno scambio tra il canadese e Alexander Sorloth

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