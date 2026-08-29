Juve, Carnevali: "Kessie non era così interessato. David? Quando ci sono dell'opportunità dobbiamo valutarle"

"Per quanto riguarda Kessié è molto semplice, è un giocatore che a noi interessava senz'altro, perché abbiamo trattato con lui per più giorni. Noi dobbiamo sempre tenere presente che abbiamo il settlement agreement, che è la cosa più importante. Abbiamo una grande proprietà, per cui non è un problema economico, ma è un problema soprattutto di parametri che l'Uefa ci impone e dobbiamo stare dentro certi parametri. Per cui tante volte non si può uscire". Così il direttore generale della Juventus Giovanni Carnevali intervenuto da Dazn prima della sfida contro il Parma, a proposito del mancato arrivo di Kessié poi finito all'Atalanta. "Con Kessie sembrava che ci fosse questa possibilità di poter chiudere l'operazione, perché noi siamo riusciti con tante difficoltà a trovare quello che lui aveva richiesto. Probabilmente non era così grande o l'interesse del giocatore nel venire in un grande club come la Juve o magari da parte del procuratore - ha aggiunto - perchè ci sono tanti procuratori che badano più ai propri interessi che non agli interessi del giocatore. Io credo che chi viene alla Juve deve avere una grande voglia e soprattutto un grande orgoglio di vestire questa maglia, questo vale per tutti. Abbiamo una buona squadra, ma dobbiamo lavorare tanto tutti".
Poi il ceo bianconero ha parlato di un altro giocatore al centro dei rumors di mercato: Jonathan David: "Il mio modo di pensare è che tutti i giocatori sono in vendita, quando ci sono delle opportunità buone dobbiamo sederci e parlare. La scelta non è mai nostra, ci sono anche l’altro club e il giocatore che determinano tante cose. Manca ancora qualche giorno, ci sono tante possibilità in entrata e in uscita”. Il riferimento del dirigente juventino sembra chiaro: sono giorni che si parla di una trattativa in corso sull'asse Torino-Madrid per uno scambio tra il canadese e Alexander Sorloth.