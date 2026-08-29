Roma, domino in mediana: El Aynaoui verso il Lipsia, Rios o André per sostituirlo

29 Ago 2026 - 22:38
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Movimenti in mediana per la Roma di Gian Piero Gasperini. I giallorossi sarebbero vicini a completare un'operazione in uscita: Neil El Aynaoui è a un passo dal Lipsia. Se dovesse concretizzarsi la sua cessione, D'Amico ha già due nomi per sostituirlo: Richard Rios del Benfica e André del Wolverhampton. Per il colombiano si tratta di un ritorno di fiamma: Gasperini aveva inseguito a lungo Rios un anno fa senza però riuscire a vincere le resistenze del Palmeiras che non voleva nemmeno ascoltare offerte sotto i 30 milioni per il loro centrocampista. Oggi la situazione è diversa e Rios potrebbe partire anche in prestito. Sul giocatore è vigile anche il Besiktas.

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