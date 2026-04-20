Juve e Spalletti: missione (quasi) compiuta con vista addirittura sul secondo posto

A proposito della Juve e dell’ottimo lavoro di Spalletti, ci sono molte cifre che possono arricchire le considerazioni teoriche. Nelle ultime 6 partite giocate, prima con Perin e poi con Di Gregorio, per 5 volte la Juventus non ha subito gol. Nelle ultime 26 partite giocate allo Stadium (qui però l’allenatore attuale non ha tutti i meriti) è arrivata una sola sconfitta, quella recente contro il Como. La squadra funziona quando gioca con la difesa a quattro e quando sceglie quella a tre, riesce a segnare dei gol quando utilizza un centravanti vero e quando non lo utilizza. Sa come gestire il possesso palla e in certi momenti riesce bene anche nell’esercizio della rìaggressione, che ormai è una delle basi del calcio.