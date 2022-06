Juve, caccia al vice-Vlahovic: tanti nomi, poche certezze

OBIETTIVI BIANCONERI

Osservati speciali Gabriel Jesus, Milik, Arnautovic e Muriel, ma fari puntati anche sulla scommessa interna Vrioni

Il calciomercato non è ancora entrato nel vivo, ma in casa Juve è già partita la caccia al vice-Vlahovic. Con Chiesa in fase di recupero, Morata sul piede di partenza e Kean ancora in bilico, alla Continassa davanti ci sono pochissime opzioni per Allegri. Al netto degli obiettivi Pogba e Di Maria, dunque, i bianconeri stanno sondando il terreno per trovare qualche occasione per puntellare anche il reparto offensivo. Al momento sono diversi i nomi nella lista di degli osservati speciali di Cherubini, ma nessuno è ancora in pole. Si va da Gabriel Jesus a Muriel, passando per Milik, Arnautovic e la scommessa interna Vrioni.

Tante idee, ma poche certezze. Soprattutto con un identikit tecnico ancora da definire nel dettaglio. Per ora, infatti, a Torino l'impressione è che servirà ancora un po' di pazienza prima di capire su chi si potrà ancora puntare la prossima stagione in attacco e su chi servirà per far rifiatare un po' Vlahovic durante la stagione. Per quanto riguarda Morata e Kean, del resto, al momento è ancora tutto fermo, anche se i loro destini in bianconero sembrano ormai quasi segnati. A meno di clamorosi sconti, lo spagnolo difficilmente verrà riscattato. Quanto invece all'ex Psg gli accordi con l'Everton non lasciano spazio a scappatoie sul riscatto, ma non è detto che il classe 2000 rimanga poi ancora alla corte di Allegri dopo l'ultima deludente stagione in bianconero.

Dunque sotto con le opzioni. Col sogno "proibito" Gabriel Jesus sullo sfondo, ad Allegri l'idea Muriel piace molto e i costi dell'operazione non sarebbero proibitivi. Per lasciar partire il colombiano in scadenza nel 2023 l'Atalanta chiede circa 15 milioni di euro e i bianconeri ci stanno pensando seriamente se non dovesse andare in porto il riscatto con lo sconto di Morata. Gli altri nomi in lizza poi sarebbero quelli di Milik, già in passato vicino ai bianconeri, e di Arnautovic, soluzione d'esperienza che potrebbe dare il cambio a Dusan a gara in corso o sostituirlo al centro dell'attacco se necessario. Tutto però ancora sul piano ipotetico. Perché sul piano pratico per ora si registrano solo voci e indiscrezioni, ma nessun sondaggio vero e proprio. Situazione che lascia aperto anche un eventuale scenario interno almeno per la fase di precampionato. Alla Continassa potrebbero infatti concedere una chance importante Giacomo Vrioni. In prestito al Wsg Tirol, il classe '98 al ha vinto la classifica cannonieri del campionato austriaco insieme a Adeyemi ed è sicuramente una delle grandi sorprese della stagione. Giocatore che potrebbe rientrare a casa base per tamponare la situazione nel precampionato, ma che poi potrebbe anche rimanere alla corte di Allegri per rimpolpare il numero delle seconde linee in attacco.