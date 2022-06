Juve: tutto rimandato per Di Maria, settimana decisiva per Pogba

MANOVRE BIANCONERE

Con l'argentino manca ancora l'intesa sulla durata del contratto, per il francese si lavora ai dettagli

Fumata grigia per Angel Di Maria alla Juventus. Il tanto atteso incontro tra l'entourage dell'argentino e la dirigenza bianconera a Londra non ha impresso alla trattativa la svolta che ci si attendeva: il nodo principale resta la durata dell'ingaggio, con El Fideo che vorrebbe un contratto annuale e la Juve che invece punta a firmare fino al 2024, anche per poter usufruire del decreto crescita e garantirgli uno stipendio ai livelli di quello che percepiva al Psg (7,5 milioni più bonus).

Di Maria, reduce da una prestazione super contro l'Italia nella Finalissima, ha già espresso gradimento per la destinazione e nel post-gara ha anche commentato le voci di un suo imminente approdo a Torino: "Bisogna essere tranquilli, per ora penso solo alla Seleccion, c’è la prossima partita di domenica e poi penserò alla famiglia", sono state le sue parole. Nei suoi piani, tuttavia, c'è anche un finale di carriera al Rosario Central e se l'obiettivo è quello di far rientro in patria nell'estate del 2023, allora dovrà accontentarsi di un ingaggio inferiore, perché senza decreto crescita (che vale solo per i contratti pluriennali) la Juve non può pagarlo più di 5 o 6 milioni più bonus. Le parti sono comunque destinate a risentirsi nei prossimi giorni.

Decisamente più avviata la trattativa per il ritorno di Paul Pogba: il traguardo sembra vicino e c'è fiducia che l'affare possa chiudersi entro la fine della prossima settimana. Il Manchester United ha ufficializzato la separazione alla scadenza del contratto, il francese vuole tornare a vestire il bianconero e Allegri lo accoglierebbe a braccia aperte. Un'intesa tra le parti c'è già, sulla base di un contratto da tre o quattro anni con uno stipendio netto di 7-8 milioni a stagione più bonus. Restano da limare alcuni dettagli con l'agente del centrocampista, Rafaela Pimenta, che però potrebbero essere definiti a breve. Insomma, per il "Pogback" sembra scattato già il conto alla rovescia.

