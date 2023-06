Juve, c'è l'ok di Milinkovic-Savic e Zaniolo: ora si cercano soluzioni

MANOVRE BIANCONERE

Il serbo e l'azzurro considerano i bianconeri la prima opzione, ma a Torino devono innanzitutto fare cassa con le cessioni. Carta Rovella per convincere la Lazio

Sergej Milinkovic-Savic e Nicolò Zaniolo sono i due "pezzi grossi", che la Juventus vorrebbe mettere a disposizione di Allegri per la prossima stagione. Obiettivi inseguiti da tempo e che ancora una volta si ritrovano al centro delle voci per un futuro in bianconero. Gradito. Entrambi, infatti, vedrebbero di buon occhio un trasferimento a Torino. Il serbo, come noto, ha già fatto sapere alla Lazio di voler cambiare aria e la Juve sarebbe la sua destinazione preferita, senza chiaramente chiudere a Inter e Milan.

Vedi anche juventus La Juventus non molla Frattesi: Manna incontra il Sassuolo, summit con Carnevali Come sempre, l'ostacolo maggiore risponde al nome di Claudio Lotito, che non intende fare sconti a nessuno, Juve in testa. Quella Juve che però ha un'importante carta da giocarsi: Nicolò Rovella. Il giovane centrocampista, protagonista di una bella stagione in prestito al Monza, piace molto a Sarri, che lo vorrebbe con sé. E su questo puntano i bianconeri per abbassare le pretese laziali, che valutano il serbo 40 milioni di euro.