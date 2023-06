La Juventus non molla Frattesi: Manna incontra il Sassuolo, summit con Carnevali

L'INCONTRO

Il ds bianconero ha incontrato l'ad del Sassuolo per fare un punto sulla situazione di mercato che vede come protagonista il 23enne

Davide Frattesi è la pedina di mercato più ambita in questa sessione estiva e la Juventus non ha intenzione di farselo sfuggire di mano. Dopo aver portato avanti numerosi sondaggi nel corso delle ultime settimane, il recente pressing dell'Inter per il centrocampista neroverde ha portato il direttore sportivo Giovanni Manna a chiedere un incontro con l'ad del Sassuolo Carnevali per fare il punto della situazione e per capire che margine di trattativa ci potrebbe essere. Anche Beppe Riso, agente di Frattesi, poco dopo ha raggiunto gli uffici milanesi del Sassuolo per parlare con la dirigenza e capire di più sulla situazione: "Tutte stanno allo stesso punto, forse una più avanti".

Roma, Milan, Inter e anche Juventus. Per Davide Frattesi è pronta a partire l'asta in questo mercato e nessuno ha intenzione di mollare il centrocampista che in Nations League con l'Italia ha fatto vedere ancor di più il suo valore in campo. Al termine di una stagione da incorniciare il 23enne è l'ennesimo gioiello dei neroverdi a far gola a tanti e nessuno vuole lasciarselo scappare.

Ecco allora che il ds bianconero Manna, saputo del pressing insistente dell'Inter e del possibile forcing del Milan, ha voluto incontrare Carnevali per capire se i nerazzurri avessero o meno chiuso la trattativa e che margini ci potessero essere per inserirsi e strappare il giocatore ai rivali. Da parte dall'amministratore delegato del Sassuolo è arrivata la conferma che con l'Inter il dialogo sarebbe ancora aperto.

All'uscita dalla sede del Sassuolo Manna ha dribblato i giornalisti con un "non c'è nulla" che ha lasciato tutti col dubbio, poi l'agente di Frattesi ha specificato: "Sono venuto a parlare del giocatore, diciamo che tutte stanno più o meno allo stesso punto. Forse una è più avanti. Sono venuto per capire le alternative, come portare avanti la trattativa".