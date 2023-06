La Juventus riscatta Milik: operazione low cost per Allegri

UFFICIALE

L'attaccante polacco resterà a Torino a titolo definitivo, al Marsiglia 6,3 milioni di euro più un bonus da 1,1: "Un privilegio da continuare a meritare"

La Juventus ha esercitato il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo di Arkadiusz Krystian Milik dall'Olympique di Marsiglia. Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il corrispettivo di 6,3 milioni è pagabile in tre esercizi a partire dal luglio di quest'anno. Previsto un corrispettivo di 1,1 milioni a favore del club francese "al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto". La Juve aveva già sottoscritto con Milik un contratto fino al 30 giugno del 2026.

Vedi anche juventus La Juve prova la carta McKennie per portare Zaniolo a Torino "Giocatore tecnico, intelligente e molto duttile, Milik ha saputo farsi apprezzare nell’annata appena conclusa non sono per i 9 gol realizzati tra campionato e Champions, ma anche per la capacità di adattamento e la continuità di rendimento. Sono state 39, alla fine, le sue presenze in stagione e in ognuna di esse ha dato tutto per la squadra, rappresentando una certezza. Ora, i tifosi juventini non vedono l’ora di riabbracciarlo in vista del ritiro, per ricominciare insieme. Arkadiusz Milik è uno da Juve. Adesso al 100%", ricorda la Juve.

"Poter proseguire e poter giocare per questi colori, questa maglia e per voi tifosi lo considero un privilegio, e per questo farò di tutto per continuare a meritarlo. Sono felice e carico per questa nuova avventura con voi, fino alla fine", le paorle di Milik.