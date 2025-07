Da Hjulmand e Kolo Muani ad Amrabat e Hojlund: ma prima la Juve deve vendere

Anche perchè, anche in attacco, prima c'è da sfoltire la rosa: il solito Vlahovic è ormai un separato in casa, può partire per una cifra inferiore ai 75 milioni spesi due anni e mezzo dalla Juventus, che però allo stesso tempo non vuole eccessivamente svendere Dusan. Con lui, in uscita anche Weah, in rottura con la società e desideroso di andare al Marsiglia. Il suo agente ha attaccato la dirigenza bianconera, che non si smuove dagli almeno 20 milioni richiesti a fronte dei 15 offerti dalla squadra di De Zerbi. Chi va e chi viene, ma per il momento è tutto fermo: serve una pedina per scatenare l'effetto domino alla Continassa.