Muro Liverpool su Alisson, la Juve pensa a Mamardashvili (in prestito) e a... De Gea
I Reds preferirebbero prestare il secondo portiere georgiano. I bianconeri si guardano intorno e pensano al numero della Fiorentina e a Vicario
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Il numero uno della Juventus per la stagione 2026/2027 potrebbe non essere Alisson, ma arrivare comunque dal Liverpool. L'intreccio suggestivo riguarda anche Giorgi Mamardashvili, secondo portiere dei Reds ma spesso titolare in stagione, ed è stato rilanciato dall'edizione di oggi della Gazzetta dello Sport.
Il nome del georgiano piomba sul tavolo a causa delle valutazioni in casa Liverpool. Dopo gli addii di Salah e Robertson, altro profilo nel mirino della Juventus, la dirigenza del club inglese non vorrebbe rinunciare a tutti i leader dello spogliatoio in una sola estate. Per questo, l'idea dell'allenatore Arne Slot e del club sarebbe quella di trattenere per almeno un'altra stagione Alisson.
Il portiere brasiliano, 33 anni, ha da tempo un accordo verbale con la Juve, che lo aveva scelto come successore di Di Gregorio. Un patto che prevedeva tre anni di contratto fino al 2029 e addirittura un'opzione fino al 2030, giusto per rendere l'ex Roma fulcro del futuro prossimo in vista dell'ultima fase della sua carriera.
Il Liverpool prova però a trattenere Alisson, che avrebbe chiesto al club di essere liberato un anno prima della scadenza nel 2027, e mette sul piatto il suo vice, Giorgi Mamardashvili. Addirittura in prestito, per una stagione, prima che l'avvicendamento tra i pali di Anfield diventi ufficiale a tutti gli effetti. In questa stagione, il georgiano ha comunque giocato da titolare 10 gare di Premier e 7 di Champions League, anche a causa di qualche guaio fisico per Alisson, ma i Reds vorrebbero affidarsi all'esperienza del brasiliano per un altro anno e per questo potrebbero "affittare" per un anno l'altro numero uno.
Juve, le alternative ad Alisson
Oltre a Mamardashvili, la Juve pensa ad altre possibili soluzioni per rinnovare il proprio reparto di portieri. Due idee su tutte: l'esperienza di David De Gea, alla Fiorentina nelle ultime stagioni, e il secondo portiere della nazionale, Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham. La lista prevede le loro candidature, ma prima i bianconeri cercheranno di insistere per Alisson.