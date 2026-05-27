Muro Liverpool su Alisson, la Juve pensa a Mamardashvili (in prestito) e a... De Gea

Il Liverpool prova però a trattenere Alisson, che avrebbe chiesto al club di essere liberato un anno prima della scadenza nel 2027, e mette sul piatto il suo vice, Giorgi Mamardashvili. Addirittura in prestito, per una stagione, prima che l'avvicendamento tra i pali di Anfield diventi ufficiale a tutti gli effetti. In questa stagione, il georgiano ha comunque giocato da titolare 10 gare di Premier e 7 di Champions League, anche a causa di qualche guaio fisico per Alisson, ma i Reds vorrebbero affidarsi all'esperienza del brasiliano per un altro anno e per questo potrebbero "affittare" per un anno l'altro numero uno.