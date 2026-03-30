Juve, Bernardo Silva ha scelto il Barcellona che lo però lo mette in attesa: i bianconeri sperano

È lotta aperta tra Juventus e Barcellona per assicurarsi Bernardo Silva. L'addio del lusitano al Manchester City è ormai cosa certa, e dal Portogallo rimbalzano interessanti novità in merito alle volontà del 31enne. Quest'ultimo, scrive ABola, avrebbe messo al primo posto proprio i catalani per l'ultima grande esperienza della sua carriera. Non a caso il noto agente Jorge Mendes avrebbe già informato Laporta e Deco con il quale gode di ottimi rapporti. Ma il matrimonio non è scontato, tutt'altro.