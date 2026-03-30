DAL PORTOGALLO

Juve, Bernardo Silva ha scelto il Barcellona che lo però lo mette in attesa: i bianconeri sperano

I blaugrana hanno altre priorità ma l'agente Mendes spinge per il trasferimento in Liga

30 Mar 2026 - 22:55
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È lotta aperta tra Juventus e Barcellona per assicurarsi Bernardo Silva. L'addio del lusitano al Manchester City è ormai cosa certa, e dal Portogallo rimbalzano interessanti novità in merito alle volontà del 31enne. Quest'ultimo, scrive ABola, avrebbe messo al primo posto proprio i catalani per l'ultima grande esperienza della sua carriera. Non a caso il noto agente Jorge Mendes avrebbe già informato Laporta e Deco con il quale gode di ottimi rapporti. Ma il matrimonio non è scontato, tutt'altro.

Il Barcellona non considera Bernardo una priorità. Il club spagnolo infatti, ritiene di essere già ampiamente coperto nel reparto avanzato. Ecco allora che potrebbe entrare in scena la Juventus: i bianconeri si sono mossi offrendo un contratto triennale da 7-8 milioni di euro a stagione. Una proposta importante ma che attualmente il fantasista ha messo in secondo piano. Aspetterà il Barcellona, solo dopo valuterà altre proposte.

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Le alternative certo non mancano: dietro alla Juventus ci sono diversi club della Mls (c'è l'Inter Miami di Messi) e dell'Arabia Saudita. Senza dimenticare il Galatasaray di Osimhen a cui piace pescare stelle sulla via del tramonto. Difficile infine che possa entrare in gioco il Benfica di Josè Mourinho.

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