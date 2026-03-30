Che rivoluzione sia! Le big di A cambiano portiere: le manovre di Inter e Juve. Coinvolte Napoli e Roma

Solo Milan e Napoli sono 'al sicuro'. La prossima estate in Serie A ci sarà una e propria rivoluzione in porta. Specialmente le big che cambieranno i propri numeri uno a eccezione dei rossoneri e degli azzurri che daranno ancora fiducia a Maignan e Milinkovic-Savic. Anzi i partenopei devono capire cosa fare di Meret in scadenza nel 2027: si procederà con un nuovo rinnovo o sarà addio? Sulla carta un problema marginale se si considera quanto accadrà in casa Inter e Juventus: entrambe cambieranno e sono in corso le trattative per scegliere il nuovo guardiano.