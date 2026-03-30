CHE INTRECCIO!

Che rivoluzione sia! Le big di A cambiano portiere: le manovre di Inter e Juve. Coinvolte Napoli e Roma

I nerazzurri puntano Vicario ma attenzione a Carnesecchi: l'Atalanta prova a blindarlo

30 Mar 2026 - 20:23
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Solo Milan e Napoli sono 'al sicuro'. La prossima estate in Serie A ci sarà una e propria rivoluzione in porta. Specialmente le big che cambieranno i propri numeri uno a eccezione dei rossoneri e degli azzurri che daranno ancora fiducia a Maignan e Milinkovic-Savic. Anzi i partenopei devono capire cosa fare di Meret in scadenza nel 2027: si procederà con un nuovo rinnovo o sarà addio? Sulla carta un problema marginale se si considera quanto accadrà in casa Inter e Juventus: entrambe cambieranno e sono in corso le trattative per scegliere il nuovo guardiano.

I nerazzurri, che potrebbero salutare Sommer, hanno da tempo puntato gli occhi su Guglielmo Vicario, ora al Tottenham. C'è l'ex Empoli al primo posto nella short list di Ausilio: il 29enne spinge per tornare in Italia e vede di buon occhio un passaggio all'Inter. Costo dell'operazione? Tra i 17 e i 20 milioni di euro. Una delle principali alternative è senza dubbio Marco Carnesecchi, in forza all'Atalanta. Gli orobici lo sanno e stanno già lavorando per blindare l'ex Cremonese con un sostanzioso aumento dell'ingaggio in un nuovo contratto fino al 2030.

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Carnesecchi è un obiettivo condiviso con la Juventus, intenzionata a svoltare dopo la difficile esperienza con Di Gregorio. L'idea che stuzzica i bianconeri è quella di provare a prendere Alisson Becker, calciatore che Spalletti conosce bene data l'esperienza comune ai tempi della Roma. Il Liverpool ha da poco esercitato l'opzione per allungare il contratto del brasiliano fino al 2027, ma per i Reds è tutt'altro che incedibile. Possibile che gli inglesi decidano di sacrificare il brasiliano per circa 15-20 milioni di euro. Si tratterebbe comunque di un'operazione rischiosa dato i tanti problemi fisici che affliggono da anni il classe 1992.

E poi c'è la Roma: Mile Svilar piace tanti, non a caso i giallorossi lo hanno blindato fino al 2030. Ma lo scenario potrebbe cambiare in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. Senza l'incasso 'europeo' i capitolini sarebbero costretti a vendere almeno un big. Dietro a Koné, accostato all'Inter, c'è proprio il 26enne belga.   

Inter-Vicario, basta una cena per infiammare il mercato

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