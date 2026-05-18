Real Madrid, Carvajal lascia i Blancos dopo 13 stagioni

18 Mag 2026 - 13:34
© Getty Images

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Quella del 23 maggio contro l'Atletico Bilbao sarà l'ultima partita con il Real Madrid per Dani Carvajal. Come comunicato in una nota ufficiale, il terzino spagnolo lascerà il club dopo 450 presenze e 27 titoli.
Questo il comunicato del Real: "Il Real Madrid e il nostro capitano Dani Carvajal hanno concordato di chiudere un capitolo meraviglioso della sua carriera con il nostro club al termine di questa stagione. Il Real esprime la propria gratitudine e il proprio affetto a una delle più grandi leggende della squadra e del calcio mondiale. Carvajal è uno dei soli cinque giocatori nella storia ad aver vinto sei Champions League, e ha fatto parte di una squadra che ha vissuto uno dei periodi più brillanti della nostra storia. È entrato a far parte del Real Madrid nel 2002 e ha indossato la nostra maglia per 23 stagioni: 10 nelle giovanili e 13 con la prima squadra, vincendo 27 titoli: sei Champions League, sei Mondiali per club, cinque Supercoppe Europee, quattro Liga, due Coppe del Re e quattro Supercoppe di Spagna. A livello individuale, è stato incluso nella FIFPro World XI 2024, ha vinto il premio The Best FIFA Men's XI 2024 ed è stato nominato Man of the Match nella finale di Champions League 2024, in cui ha segnato un gol. Il Real Madrid augura a Dani Carvajal e alla sua famiglia tutto il meglio per questo nuovo capitolo della sua vita. Lo stadio Santiago Bernabéu gli renderà omaggio questo sabato in occasione dell'ultima partita di campionato della nostra squadra".

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