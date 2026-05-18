Bastoni, arriva il coro dei tifosi dell'Inter: la reazione del difensore e il punto sull'affare con il Barcellona

"Bastoni resta con noi". È questo il coro che i tifosi dell'Inter hanno dedicato al difensore nerazzurro affacciato in Duomo durante la festa nerazzurra per il 21esimo scudetto. Il difensore ha risposto battendosi a lungo la mano sul petto in corrispondenza del logo del club nerazzurro. Un segnale chiaro da parte del difensore che potrebbe davvero restare a Milano nonostante la corte del Barcellona degli scorsi mesi. Corte che si è raffreddata a causa della posizione del tecnico Flick: quest'ultimo non lo ritiene il rinforzo migliore per la difesa dei catalani a causa delle sue caratteristiche.