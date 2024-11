Juventus, è Antonio Silva il nome nuovo per rinforzare la difesa

I gravi infortuni patiti da Bremer e Cabal, che hanno terminato la stagione con grande anticipo, costringono la Juventus a intervenire sul mercato a gennaio. Il nome nuovo per la difesa arriva dal Portogallo e si tratta di Antonio Silva, classe 2003 in forza al Benfica. Come riporta Sky Sport, il 21enne difensore nelle ultime tre partite di campionato è rimasto in panchina e allora Giuntoli proverà a portarlo già a gennaio a Torino con un'operazione in prestito oneroso che poi sarebbe completata con il riscatto a fine stagione in stile Francisco Conceiçao.