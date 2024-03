Juve, Allegri verso la conferma: confronto con Giuntoli, determinante la Champions

JUVENTUS

In casa bianconera sono iniziate le manovre in vista della prossima stagione: il tecnico è in scadenza nel 2025

Dopo il pari interno col Genoa in casa Juventus il nervosismo era palpabile. Massimiliano Allegri lo ha manifestato anche davanti le telecamere, e così ci ha pensato Giuntoli a portare un po' di sereno. Come? Sentendo il tecnico e rassicurandolo sul futuro. La società bianconera infatti, scrive La Gazzetta dello Sport, vorrebbe puntare ancora sull'allenatore toscano per la prossima stagione in caso di qualificazione alla Champions League, ossia l'obiettivo minimo fissato mesi fa. Traguardo scontato fino a poche giornate fa, meno dopo i diversi stop: gli otto punti di vantaggio sul quinto posto però, fanno restare tutti abbastanza tranquilli alla Continassa.

Tranquilli sì, sebbene sia necessario riprendere a marciare con una certa velocità con un calendario non semplice. Nelle 9 giornate in programma infatti, la Juventus sarà protagonista di diversi scontri diretti al cospetto di Lazio, Fiorentina, Milan, Roma e Bologna. Starà proprio ad Allegri trovare la medicina giusta per curare i mali evidenziatesi nell'ultimo periodo: ne va della conferma in bianconero. Da capire poi cosa ne sarà del suo contratto: è in scadenza nel 2025 e tutte le ipotesi sono sul tavolo. Difficile però immaginare che l'ex tecnico di Milan e Cagliari accetti di proseguire senza un adeguato prolungamento. Conterà questo aspetto e pure il progetto: Max, conscio dei paletti economici, non si attende un mercato top in caso di Champions, ma almeno dei rinforzi funzionali al suo credo tattico.