Juventus, Rabiot: "Il mio futuro meglio deciderlo prima di Euro 2024 per stare tranquillo"

JUVENTUS

Il centrocampista francese è in scadenza di contratto: "Non ho ancora deciso e non ho fretta"

© Getty Images Nel corso della conferenza stampa nel ritiro della Francia, Adrien Rabiot ha fatto il punto sul suo futuro, visto che il suo contratto con la Juventus va a scadenza a giugno. "Non ho deciso nulla riguardo al mio futuro. È vero che l'anno scorso sono rimasto alla Juventus sapendo che non avremmo giocato la Champions League. È stata una scelta importante da parte mia. La prossima stagione dovremmo giocare la Champions League e partecipare anche al Mondiale per Club - ha commentato il centrocampista francese -. Sono cose a cui penso, ma su questo davvero non ho preso una decisione. Aspetto di poter finire la stagione e poi ne discuteremo con la società e vedremo. Per il momento sto cercando di restare concentrato, di recuperare dal mio piccolo problema fisico, di finire bene la stagione e preparare bene l'Europeo. Non ho fretta di prendere una decisione". Poi il transalpino fissa una deadline: "Credo sia meglio decidere prima dell'Europeo per essere tranquillo".

Pur non dicendolo apertamente, Rabiot aspetta di capire il nuovo progetto della Juventus. Da sempre pupillo di Allegri, con la conferma del tecnico il francese avrebbe un motivo in più per legarsi nuovamente alla Vecchia Signora. In caso di addio dell'attuale allenatore e di rivoluzione, allora anche Rabiot potrebbe fare le valige alla ricerca di una nuova e stimolante sfida. Difficile, però, un suo ritorno al PSG, come confermato dallo stesso calciatore: "È vero che da quando sono andato alla Juve ogni estate il mio nome sia stato associato al PSG. Da un lato è molto lusinghiero. È molto complicato. Come ho detto prima, nel calcio non bisogna chiudere nessuna porta, ma in ogni caso questa non sarà la mia priorità".

