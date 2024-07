Juve alla ricerca del vice Vlahovic: spuntano due nuovi nomi per l'attacco

OBIETTIVI BIANCONERI

Giuntoli pensa al nuovo attaccante dopo l'addio di Moise e spuntano Simeone e Retegui, piacciono anche Adeyemi, Galeno e Sancho come ala offensiva

Continua l'estate bollente della Juve. I bianconeri pensano ad altri colpi per la nuova squadra di Thiago Motta, soprattutto in vista delle varie partenze. E proprio su questo Giuntoli è focalizzato al momento, sta pensando a come colmare il vuoto creato dall'addio di Kean e a sistemare l'attacco (oltre a prendere un difensore, un centrocampista offensivo ed esterno d'attacco). Serve un vice Vlahovic, questa è una certezza. Da quando l'ex bianconero è approdato alla Fiorentina si è alla ricerca di nuovi nomi, inoltre la situazione Milik è sempre più in bilico. L’attaccante polacco è stato costretto a salta l'Europeo a causa di un infortunio e anche il suo futuro in bianconero non è più così certo, potrebbe dunque servire più di un rinforzo davanti. E a chi sta pensando il ds bianconero?

Spuntano due nuovi nomi come ipotesi valide per completare l'attacco della Vecchia Signora: Simeone o Retegui. Il Cholito potrebbe trovare sempre meno spazio a Napoli con il possibile arrivo di Lukaku, l'idea dunque è quella di rimanere in Italia ma comunque cambiare maglia. Da quella azzurra potrebbe passare a quella celeste, o meglio biancoceleste. Sono stati già avviati alcuni contatti con la Lazio, ma la Juventus potrebbe decisamente ammaliare il giocatore del Napoli, nonostante nella squadra di Lotito l'argentino sarebbe titolare. Giuntoli ha intenzione di fare un tentativo e starebbe avviando dei contatti con la squadra di De Laurentiis per capire la fattibilità dell'operazione. Altro nome caldo è quello di Mateo Retegui, nonostante le prestazioni non brillanti a Euro 24 con la nazionale azzurra. L'italo-argentino interessa ai bianconeri, il Genoa chiede non meno di 25 milioni. La cifra è un po alta ma ci si può lavorare, l'idea potrebbe essere quella di inserire una contropartita tecnica nell’affare e il nome di Milik sembrerebbe perfetto.

I bianconeri inoltre hanno puntato, come noto da settimane, Adeyemi del Borussia Dortmund, Galeno del Porto e Jadon Sancho del Manchester United. Il tedesco e il brasiliano sono alternative valide al centro dei pensieri dei dirigenti bianconeri. Adeyemi costa almeno 40-50 milioni, Galeno circa 40 milioni. Quest'ultimo ha il passaporto portoghese e inoltre arriverebbe come comunitario. Sancho invece potrebbe arrivare in prestito, con il riscatto del cartellino fissato nella prossima stagione. Ma... occhio al PSG, che si inserisce a gamba tesa nella trattativa. Allo United piace molto Manuel Ugarte, in partenza dal club parigino, e questa potrebbe essere la svolta. Le parti potrebbero pensare a uno scambio, così da eliminare la concorrenza bianconera. Chi affiancherà o sostituirà il serbo al fischio d'inizio della nuova stagione a metà agosto? La strada è ancora lunga.