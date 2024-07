Con Chiesa in partenza è caccia all'esterno: si apre uno spiraglio per Sancho

JUVENTUS

La conferma di ten Hag allo United rende certa la partenza dell'esterno inglese rinato dopo essere tornato a Dortmund

© Getty Images Chiesa è in partenza e questo si sa. In rosa ci sono Soulé, che comunque garantisce un bel tesoretto se dovesse essere venduto, e Yildiz, incedibile. Per il calcio che ha in testa Thiago Motta ci vuole ancora almeno un esterno. La Juve lo ha individuato da un po': è Jadon Sancho, rientrato al Manchester United dopo il prestito (andato alla grande) al Borussia Dortmund. Due fattori avvicinano la Juve all'inglese. Il primo è il fatto che ten Hag resti alla guida dei Red Devils, il secondo è la possibilità di poterlo avere in prestito.

Secondo quanto scrive La Stampa, in queste ore sarebbe arrivata un'apertura importante al prestito da parte dello United ma non c'è ancora un'intesa sulle cifre del possibile affare. Si sa solo che, tornato alla squadra proprietaria del cartellino dopo essere arrivato in finale di Champions con il club che lo ha lanciato, Sancho è soltanto di passaggio visto quanto ha passato, da separato in casa, con l'allenatore olandese.

Ora è arrivata l’apertura al prestito da parte dei Red Devils ma non c’è ancora la stessa visione sulla cifra per il riscatto e soprattutto le condizioni che farebbero scattare l’obbligo, come scrive il quotidiano torinese.