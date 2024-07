Via Soulé e Chiesa è caccia alle ali: Adeyemi e Sancho possono arrivare insieme

JUVENTUS

Thiago Motta sta rivoluzionando la squadra per avere un gruppo funzionale alle sue idee

© Getty Images Secondo la Gazzetta dello Sport la Juventus sta pensando a due acquisti sulle corsie esterne per una vera e propria rivoluzione firmata Thiago Motta. I nomi sono quelli di due ex compagni al Dortmund: Adeyemi e Sancho, con il primo ancora alla corte del Borussia e il secondo tornato al Manchester United dopo il prestito. Il doppio arrivo è legato alle partenze di Soulé e Chiesa, anche se il primo il nuovo allenatore bianconero se lo terrebbe volentieri.

La sua cessione, però, garantisce quel tesoretto fondamentale per intervenire con forza sul mercato. Il Leicester vuole a tutti i costi l'argentino ed è pronto a rilanciare, superando i 30 milioni richiesti dalla Juventus, mentre West Ham e Roma sperano di potersi di nuovo inserire nella trattativa. Una volta venduto Soulé si potrà partire all'attacco del Borussia per Adeyemi. La Juve ha la disponibilità dell'ala tedesca che comunque può partire per una cifra non inferiore ai 30-40 milioni più bonus. Anche per Sancho i bianconeri hanno l'ok del giocatore ma sono ancora in piena trattativa per riuscire a convincere lo United a un nuovo prestito.

Quasi certa anche la partenza di Chiesa che andrà in scadenza a giugno 2025. La richiesta della Juventus è intorno ai 30 milioni di euro ma potrebbe arrivare ad accettarne 25 bonus compresi. La Roma sembra pronta all'offerta dando così il via alla trattativa.