Juve, a Londra incontro decisivo per Di Maria: c'è il nodo della durata del contratto

MANOVRE BIANCONERE

Cherubini vede Mendes a margine della Finalissima: sul piatto un biennale da 7,5 milioni più bonus

Sono ore caldissime per il futuro di Angel Di Maria. La Finalissima tra Italia e Argentina sarà l'occasione per un incontro a Londra tra il procuratore dell'ex Psg, Jorge Mendes, e il Football Director della Juventus, Federico Cherubini. La sensazione è che si tratterà di un faccia a faccia decisivo, nel quale dovrà essere sciolto il nodo principale, ossia quello della durata del contratto: biennale, come vorrebbero i bianconeri, o annuale, come preferirebbe il giocatore, che non ha nascosto il suo desiderio di chiudere la carriera al Rosario Central.

La Juve metterà sul piatto una doppia soluzione: se l'argentino vorrà mantenere l'ingaggio al livello di quello che percepiva a Parigi dovrà accettare di firmare fino al 2024, perché in questo modo la società bianconera potrà usufruire del decreto crescita e arrivare ai 7,5 milioni netti più bonus che chiede El Fideo. Se invece il suo obiettivo è quello di arrivare al top al Mondiale e poi tornare in argentina nell'estate del 2023, allora dovrà accontentarsi di cifre inferiori, perché con un solo anno di contratto non è possibile accedere agli sconti fiscali per i lavoratori che si trasferiscono in Italia: in questo caso l'ingaggio arriverebbe al massimo a 6 milioni netti più bonus.

Questi sono i paletti imposti dalla società, che deve ancora cominciare a muoversi sul mercato in uscita e che, almeno per il momento, non può pensare a rilanci. L'incontro, dunque, sarà da dentro o fuori: se Di Maria non accetterà una delle due soluzioni la trattativa si interromperà, anche se non è da escludere che possa riaprirsi più avanti nel corso dell'estate. Per adesso, comunque, continua a filtrare ottimismo: Di Maria vuole la Juve e viceversa, resta solo da trovare l'intesa giusta.

