Juve, senti Di Maria: "Il mio sogno è chiudere al Rosario Central"

L'OBIETTIVO

Il Fideo in esclusiva a Olé: "Dopo il Mondiale dico addio alla Nazionale"

Angel Di Maria ha detto addio al PSG dopo 7 stagioni e a 34 anni è alla ricerca di una nuova sfida. Il 34enne campione argentino piace alla Juve e le parti flirtano da tempo. Mercoledì a Londra è previsto un summit per provare a sciogliere il principale nodo, quella sulla durata del contratto: il club bianconero spinge per un biennale per usufruire degli sgravi fiscali del decreto crescita, mentre il giocatore vuole solo un contratto annuale. Ed è lui stesso ad ammettere il motivo in un'intervista a Olé: "Il mio futuro? Il sogno è quello di finire la carriera al Rosario Central".

Nell'anno dei Mondiali, i piani del giocatore consistono nel giocare una, ultima, stagione a livelli alti per poi tornare in patria a vestire i colori dell'amato Rosario Central. In casa Juve, invece, spingono per un contratto biennale, per poter usufruire del Decreto Crescita e risparmiare qualcosina sull'ingaggio da 7/8 milioni di euro richiesti dal suo entourage.

Il Fideo ha anche ribadito l’intenzione di dire addio alla Seleccìon dopo il Mondiale in Qatar: “Dopo il Mondiale chiuderò la mia esperienza con l’Argentina. Ho già ottenuto ciò che volevo ottenere e ho la possibilità di giocare un altro Mondiale. Penso sia giusto farsi da parte, altrimenti mi comporterei in modo egoista togliendo spazio agli altri, ai tanti giovani che sto vedendo crescere".

