Il Napoli vuole Danilo, Conte si è mosso. La Juve risponde chiedendo Giuntoli

Danilo al Napoli, la strada è in salita. Nonostante i contatti positivi tra Conte e l'entourage del brasiliano per capire la fattibilità dell'operazione, a complicare la trattativa sarebbe stata la mossa di Cristiano Giuntoli. Il dt bianconero infatti, avrebbe chiesto in cambio Giacomo Raspadori per uno scambio di prestiti da concretizzare a gennaio come rivelato dall'edizione napoletana de La Repubblica. Una proposta che non ha scaldato De Laurentiis: secco il no del patron, intenzione a non cedere l'ex Sassuolo. O al massimo a fare cassa per non meno di 20 milioni di euro.