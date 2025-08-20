Atalanta: Krstovic atteso nel tardo pomeriggio

Nikola Krstovic è atteso a Bergamo nel tardo pomeriggio per le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà all'Atalanta per almeno 4 anni. Il centravanti montenegrino arriva dal Lecce per 25 milioni più 4 di bonus. Sostituto di fatto di Mateo Retegui, capocannoniere uscente della serie A ceduto all'Al-Quadisiya per 69 milioni il 21 luglio scorso, si tratta del sesto innesto di mercato per il club bergamasco. Spesi, finora, 104 milioni: 20 per Honest Ahanor, 21 per Kamaldeen Sulemana, 20 per Odilon Kossounou, 1 per Marco Sportiello, 17 per Nicola Zalewski e 25 per Krstovic.