Mercato

Atalanta: Krstovic atteso nel tardo pomeriggio

20 Ago 2025 - 10:01
Nikola Krstovic è atteso a Bergamo nel tardo pomeriggio per le visite mediche di rito e la firma sul contratto che lo legherà all'Atalanta per almeno 4 anni. Il centravanti montenegrino arriva dal Lecce per 25 milioni più 4 di bonus. Sostituto di fatto di Mateo Retegui, capocannoniere uscente della serie A ceduto all'Al-Quadisiya per 69 milioni il 21 luglio scorso, si tratta del sesto innesto di mercato per il club bergamasco. Spesi, finora, 104 milioni: 20 per Honest Ahanor, 21 per Kamaldeen Sulemana, 20 per Odilon Kossounou, 1 per Marco Sportiello, 17 per Nicola Zalewski e 25 per Krstovic.

