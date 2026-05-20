Un altro talento italiano all'estero: lo Sporting a un passo da Doumbia del Venezia

È stato uno dei protagonisti dell'ultima serie B con la maglia del Venezia e, oggi, è a un passo dal giocare la prossima Champions League: Issa Doumbia è a un passo dallo Sporting Lisbona. Il centrocampista italiano classe 2003 ha impressionato tutti nell'ulitma stagione in laguna: con 10 gol e 8 assist in 38 presenze è stato tra i trascinatori della promozione. Prestazioni che hanno convinto i portoghesi a investire 20 milioni più 3 di bonus per portarlo a Lisbona. Un'operazione che per cifre e squadra acquirente ricorda molto l'affare Hjulmand. Tre anni fa il centrocampista danese si era messo in mostra con il Lecce, convincendo lo Sporting a prelevarlo per 18 milioni circa. Oggi si dice che sia una dei primi nomi di Mourinho per rifondare il centrocampo del Real Madrid: il prezzo di partenza per i portoghesi è di 50 milioni.