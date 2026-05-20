Venezia, mercato da big: nel mirino Fullkrug e Basic

Il Venezia sogna in grande. I lagunari hanno da poco conquistato la promozione diretta in Serie A e sono già al lavoro per allestire la squadra per mantenere la categoria. A fronte dell'uscita di Doumbia (in direzione Sporting Lisbona per una ventina di milioni), Antonelli si sta muovendo anche in entrata: sul taccuino del ds veneziano ci sarebbero in nomi di Niclas Fullkrug, oggi in prestito al Milan ma di proprietà del West Ham, e Toma Basic della Lazio. Il centroavanti tedesco a fine stagione tornerà a Londra: i rossoneri potevano riscattarlo per 5 milioni di euro, il Venezia spera di poterlo acquistare a un prezzo simile. Diverso invece il discorso per il centrocampista croato: Basic ha un contratto in scadenza a fine giugno e quindi, a meno di un rinnovo in extremis con la Lazio, potrebbe arrivare a parametro zero.