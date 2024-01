La Roma si inserisce su Huijsen ma la Juventus ha le idee chiare

in uscita

Il giocatore tentato dall'ipotesi giallorossa ma i ciociari sono ancora in vantaggio per due motivi

Dean Huijsen, difensore classe 2005 della Juventus, al centro di un intrigo di mercato: il destino dell'olandese sembrava deciso da tempo, coi bianconeri che avevano trovato l'accordo col Frosinone per sei mesi di prestito. Una piazza ideale per far crescere un prospetto interessante ma giovane, in un club con cui la Juve ha ottimi rapporti (vedi le situazioni analoghe di Soulé, Kaio Jorge e Barrenechea). Ma nelle ultime ore si è inserita prepotentemente la Roma, alla ricerca di un difensore.

È normale che per un 18enne uno scenario come quello dell'Olimpico e la possibilità di essere allenato da José Mourinho sono tentazioni di non poco conto; e, forse, dentro a quell'abbraccio caloroso tra i due dopo Juve-Roma di campionato non c'erano solo i complimenti da avversari. Se a livello del giocatore - i cui agenti hanno trovato un accordo coi giallorossi - qualche comprensibile tentennamento c'è, a livello di Juventus c'è poco da dire: il club bianconero è ferreo sull'idea Frosinone, per due motivi.

Il primo è una questione di rispetto, per la parola data al club gialloblù visti anche i buoni rapporti. Il secondo è la logica prospettiva di non voler rinforzare una rivale nella lotta per le posizioni che contano in campionato. Senza contare che Huijsen avrebbe più chance di giocare al Frosinone, perché al rientro di Ndicka dalla Coppa d'Africa e col recupero degli infortunati Smalling e Kumbulla gli spazi per il classe 1999 si ridurrebbero di molto.

Ecco perché l'intrigo di mercato al momento sembra avere un'unica soluzione: senza ulteriori scossoni Huijsen finirà al Frosinone, con buona pace della Roma che dovrà cercarsi un altro difensore per gennaio.

