Juventus, il sogno Koopmeiners resta lontano

MANOVRE BIANCONERE

Giuntoli e Manna vorrebbero regalare ad Allegri un centrocampista di livello, ma il budget non lo permette. Bisognerebbe cedere dei giovani, anche se...

Se Inter, Milan e Napoli si sono già mosse sul mercato di gennaio, mettendo a segno i primi colpi, la Juventus per ora resta in fase di attesa. In realtà, non ci sarebbero grosse necessità, almeno dal punto di vista numerico. L'esperimento giovani ha dato buoni frutti e ciò basterebbe per non mettere mano alla rosa. Questo, però, non significa che Giuntoli e Manna non si stiano guardando in giro, soprattutto per regalare ad Allegri un centrocampista di peso. Un nome che possa fin da subito fare la differenza nel duello scudetto con i nerazzurri.

Vedi anche juventus Juve, Rabiot l'indispensabile: il capitano di Allegri E il nome in cima alla lista è sempre quello di Teun Koopmeiners. Il problema, non da poco, è che l'Atalanta non intende cederlo per meno di 40 milioni di euro. Una cifra inavvicinabile per la Juve del dopo Agnelli. A meno che non si riesca a far subito cassa con alcuni talenti come Soulé e Iling-Junior, ad esempio. Tuttavia non tutti a Torino sono convinti di privarsi di giovani, che in un futuro non così lontano potrebbero far comodo. Evitando casi come quello di Dragusin, ceduto forse un po' troppo frettolosamente e a una cifra, abbondantemente sotto i 10 milioni, non adeguata.

Insomma, pare difficile arrivare all'olandese e le alternative per ora non hanno acceso i cuori della Juve. Kalvin Phillips sembrava essere quello più vicino, ma il giocatore non è parso convinto di trasferirsi in prestito dal Manchester City. La richiesta del Tottenham, al contrario, ha bloccato la trattativa per Pierre-Emile Hojbjerg: i 30 milioni chiesti dagli Spurs per la cessione a titolo definitivo rendono complicata l'operazione come nel caso Koopmeiners. Capitolo ormai chiuso infine per Lazar Samardzic, a un passo dal Napoli.

Uno spazio a parte merita Federico Bernardeschi. L'ex si è offerto per un clamoroso ritorno, ma la sua proposta verrà presa in considerazione solo a fine mercato. Arriverebbe, comunque, solo in prestito per sei mesi da Toronto.

Passando alle uscite, aveva incuriosito il saluto affettuoso tra José Mourinho e Dean Huijsen al termine di Juventus-Roma. Adesso emerge che il giovane centrale olandese sarebbe stato cercato dai giallorossi per mettere una pezza all'emergenza difesa. La Signora ha detto "no" perché c'è l'accordo per girarlo in prestito al Frosinone, dove andrà a raggiungere gli altri bianconeri Soulè, Barrenechea e Kaio Jorge.