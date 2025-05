Dean Huijsen va al Real per 60 milioni: la Juventus ne incassa 6 ma si mangia le mani

Dean Huijsen fino a 12 mesi fa era un calciatore della Juventus. I bianconeri in estate però hanno deciso di cederlo per 15 milioni + 3 di bonus al Bournemouth di Tiago Pinto. Il direttore portoghese aveva scommesso sul classe 2005 già quando era direttore sportivo della Roma, poi, una volta passato alle Cherries ha voluto puntare di nuovo su di lui, descrivendolo come "un biglietto della lotteria che sai sarà vincente". Anche alla Juve avevano la sensazione di avere un gioiello tra le mani ma, un po' per esigenze di bilancio (la cessione dello spagnolo, prodotto del vivaio bianconero, è plusvalenza pura) un po' per la voglia di giocare con continuità di Huijsen si è optato per una cessione che potesse accontentare tutti. Ecco allora che si è presentata l'occasione Bournemouth che sia il club che il giocatore hanno colto al volo: per Huijsen si è rivelata una scommessa vinta, per la Juventus e Giuntoli un rimpianto economico prima e tecnico poi, considerando il valore dei difensori a disposizione di Tudor. Parafrasando Tiago Pinto, la Juventus ha "buttato via" un biglietto della lotteria vincente.