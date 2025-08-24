Fiorentina, il dg Ferrari sul rinnovo di Kean: "C'è già un semi-accordo, presto chiuderemo tutto"
24 Ago 2025 - 18:17
Intervistato da Dazn, il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha fatto il punto sul rinnovo di Moise Kean: "Con lui c'è già un semi-accordo, lo stiamo mettendo a posto e chiuderemo presto tutto".
