Atalanta, ds D'Amico: "Lookman non si allena in gruppo, valuteremo a fine mercato"

"Lookman è tornato da poco con noi, non si sta allenando con il gruppo. Non è una situazione piacevole, purtroppo ne vediamo e sentiamo sempre di più di queste situazioni". Prima di Atalanta-Pisa, il ds della Dea Tony D'Amico spiega la situazione dell'attaccante nigeriano: "Dispiace per tutti, tifosi e club, per lui, per adesso la situazione è questa e quando il mercato finirà valuteremo decisioni e situazioni confrontandoci con il ragazzo - ha detto a Dazn - Per adesso lo scenario è questo".