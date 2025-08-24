Logo SportMediaset
l'occasione

Gundogan vuole la Serie A: è stato proposto a Juve e Inter

Il centrocampista è in uscita dal Manchester City e vorrebbe giocare in Italia: l'agente lo ha proposto a bianconeri e nerazzurri

24 Ago 2025 - 10:08

Ilkay Gundogan in Serie A? Questo è il desiderio del centrocampista, così come della moglie Sara (nata a Montebelluna), ed è per questo che il suo agente lo ha proposto sia a Juve che Inter, come scrive Tuttosport. Il tedesco lascerà il Manchester City, non è escluso che venga liberato anche senza costi del cartellino, con cui ha un contratto fino al 2026 e proprio l'ingaggio è l'ostacolo principale per vederlo in Italia: circa 8 milioni di euro l'anno che, però, offrendo un biennale potrebbe essere spalmato da qui al 2027.

Dopo aver giocato in Bundesliga (Borussia Dortmund), Liga (Barcellona) e Premier League (Manchester City), Gundogan vorrebbe giocare nell'unico campionato di livello che gli manca in Europa, un affare alla Modric e De Bruyne, insomma, portare qualità ed esperienza nel nostro campionato. Al momento i bianconeri hanno incassato l'offerta dell'entourage ma non sembra orientata ad accelerare mentre i nerazzurri hanno altre idee sui profili da seguire in entrata e comunque a centrocampo hanno chiuso il mercato dopo l'arrivo di Diouf.

Juve-Kolo Muani, si tratta a oltranza: ma il Psg non fa sconti

gundogan
inter
juve

