Gundogan vuole la Serie A: è stato proposto a Juve e Inter

Ilkay Gundogan in Serie A? Questo è il desiderio del centrocampista, così come della moglie Sara (nata a Montebelluna), ed è per questo che il suo agente lo ha proposto sia a Juve che Inter, come scrive Tuttosport. Il tedesco lascerà il Manchester City, non è escluso che venga liberato anche senza costi del cartellino, con cui ha un contratto fino al 2026 e proprio l'ingaggio è l'ostacolo principale per vederlo in Italia: circa 8 milioni di euro l'anno che, però, offrendo un biennale potrebbe essere spalmato da qui al 2027.