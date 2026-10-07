Giovani e italiani: tre nomi per il centrocampo della Juventus

Dovrà essere una Juventus più italiana. E' questo il diktat dettato da Giovanni Carnevali in questi suoi primi mesi da dirigente bianconero. Un'indicazione chiara, che avrà importanti risvolti sul mercato. Perché gli obiettivi tricolore della Signora, soprattutto se giovani e di prospetto, sono tanti. A partire da quell'Alessandro Romano, che domenica verrà visionato da molto vicino durante la sfida contro il sorprendente Cagliari di Pisacane. Il regista, acquistato dai sardi in prestito dalla Roma con diritto di riscatto che diventerà obbligo a determinate condizioni, viene oggi valutato attorno ai 20 milioni di euro. Classe 2006, Romano, ha già conquistato la Nazionale maggiore e il futuro per lui sembra essere più che roseo. Oltretutto, Frederic Massara conosce bene Romano e il suo entourage, avendolo frequentato quando entrambi erano alla Roma.