Francescoli chiama Higuain: "Bello che voglia tornare al River"

LA TENTAZIONE

Enzo Francescoli spalanca le porte del River Plate a un ritorno di Gonzalo Higuain, il club che lo ha scoperto e che lo ha lanciato nel grande calcio. "Deciderà lui, oggi vuole rispettare il contratto con la Juve e vedremo più avanti. Sono stati rumors, non c'è stato niente ufficiale - ha detto il ds dei Millonarios a TuttoJuve.com -. Per noi ovviamente è importante che il giocatore voglia tornare da noi, aspetteremo per parlarci ufficialmente in futuro".

Primo poi il cerchio si chiuderà e il Pipita tornerà dove tutto era iniziato. A essere sconosciute, al momento, sono le tempistiche del grande ritorno, speranze ravvivate dal braccio di ferro tra l'attaccante e la Juventus, tra rinnovo del contratto e addio, tra fuga in patria per stare vicino alla mamma malata e rientro alla base ora ultimo dei pensieri. Tutte grane che potrebbero accelerare il ritorno del figliol prodigo. Francescoli ci spera e lancia la palla tra i piedi di Higuain. "Chiaramente dipenderà da lui, dalle sue idee. Per noi è un giocatore importantissimo, è cresciuto qui e anche suo padre ha giocato al River. Vedremo cosa deciderà in futuro".

