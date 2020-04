Higuain, chat coi giovani del River: "Difficile segnare a Buffon"

ARGENTINA

Gonzalo Higuain tra presente e futuro. Il Pipita, che si trova in Argentina col permesso della Juventus ormai da oltre un mese per stare vicino alla madre malata, ha tenuto una lezione online per i giovani giocatori del River Plate dai 12 ai 21 anni, in cui ha risposto alle domande personali, ma sopratutto a quelle di natura tattica. Un'occasione per riallacciare i rapporti col club in cui è cresciuto, lasciato per il Real Madrid quando era molto giovane, proprio nei giorni in cui si parla molto di un possibile ritorno di Higuain al River Plate nel 2020, anche se suo padre ha dichiarato che non succederà prima della naturale scadenza del contratto coi bianconeri.

Come riferisce Olé, il Pipita nel corso dell'ora e mezza di chat ha dato diversi consigli ai colleghi, che sperano di poter arrivare a grandi livelli come ha fatto il connazionale, e ha raccontato alcuni aneddoti riguardanti la sua carriera. L'attaccante ha consigliato ai ragazzi di “non fossilizzarsi su un solo ruolo, ma di crearsi più possibilità”, sottolineando anche l’importanza di valori come sacrificio e umiltà. Il Pipita ha poi risposto alle tante curiosità dei ragazzi, parlando delle emozioni speciali provate nel realizzare una doppietta al Boca Juniors nel 2006 o delle grandi difficoltà avute in carriera per fare gol a un portiere come Buffon.

