Dybala si allena, ma pensa al contratto. Andrà a scadenza

JUVENTUS

Paulo salla Continassa punta il Toro. Con la società c'è freddezza sul contratto

Lo stato dell'arte racconta che ora Paulo Dybala è alla Continassa. Si allena per tornare prestissimo in campo. Lo farà, quasi sicuramente nel derby contro il Torino. Un'arma in più per Andrea Pirlo che vuole, in quale modo, dare una sterzata a questo finale di campionato. E, dopo la delusione della Champions Paulo potrebbe dare il suo sostanziale contributo. Detto questo, il nodo ora è il suo contratto. Dybala pensa al campo, ma anche al resto. La freddezza del club non gli è piaciuta e quasi sicuramente sceglierà di andare a scadenza.

Tutto però è complesso da decifrare. Le parole di Nedved non hanno fatto certo bene. Si è capito che l'argentino potrà essere messo sul mercato per fare cassa.

Ma Dybala non ha offerte concrete e non le ha mai avute, proprio perché ha sempre pensato alla Juve e solo alla Juve.

La dirigenza bianconera farà come sempre. Parlerà con le big d'Europa e poi si muoverà. Da Parigi a Madrid, passando per Londra.

