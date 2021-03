Dybala sempre più lontano dalla Juve. Barça e Psg in pole

IL FUTURO

Nedved ha fatto capire che non ci sarà futuro per Paulo. Anche la Premier guarda all'argentino

Le parole hanno sempre un peso e in questo caso quelle di Pavel Nedved ha Dazn hanno fatto capire quale sia il futuro che attende a breve anche Paulo Dybala. Perché, se da un lato Cristiano Ronaldo e Andrea Pirlo restano al centro del progetto, lo stesso non può dirsi il talento argentino.

"Paulo ci è mancato, ci avrebbe garantito varianti offensive e gol. Ha un contratto di un altro anno e non ho altro da aggiungere a quello che hanno già detto Paratici e il presidente Agnelli. Ma è chiaro che alla Juventus valutiamo ogni opportunità di mercato", le parole del dirigente bianconero che così mette quasi la parola fine all'avventura bianconera del giocatore.

Ora si tratterà di capire come riuscire a piazzare Dybala. Ci sono, al momento, scrive Il Corriere dello Sport, due opportunità di mercato: uno scambio con vista plusvalenza col Barcellona e Griezmann e col Psg per Icardi.

In Premier League ecco Chelsea e Tottenham.

