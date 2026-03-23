Dopo il City di Guardiola anche il Barcellona punta Cambiaso: la posizione della Juventus

Sarà proprio l'entità della possibile offerta del Barcellona a fare la differenza: davanti a una proposta importante i bianconeri saranno 'obbligati' a valutarla. Possibile dicevamo perché i balugrana non hanno ancora formulato alcuna offerta ufficiale. Ma la direzione sportiva del club spagnolo sta valutando con attenzione il profilo di Cambiaso, molto apprezzato anche da Flick per la sua duttilità. Da capire se il Barcellona metterà davvero sul tavolo quei 50 milioni di euro che, si mormorava, era davvero pronto a offrire il Manchester City per un affare che non si è mai concretizzato. La certezza è che il Barcellona sta guardando con attenzione la Serie A dato il noto interesse anche per Alessandro Bastoni, centrale difensivo dell'Inter.