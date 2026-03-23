MANOVRE BIANCONERE

Dopo il City di Guardiola anche il Barcellona punta Cambiaso: la posizione della Juventus

I blaugrana stanno seguendo il duttile difensore bianconero molto apprezzato da Flick

23 Mar 2026 - 19:14
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Dopo le sirene di un anno fa che vedevano il Manchester City interessato ad Andrea Cambiaso, un nuovo club europeo ha messo nel mirino il terzino della Juventus. Parliamo del Barcellona che sta seguendo con attenzione il classe 2000, nel giro della Nazionale e autore di 3 gol e 4 assist nel corso delle 39 partite disputate in stagione con i bianconeri. L'ex Genoa e Bologna è un elemento cardine del progetto di Luciano Spalletti, ma vietato considerarlo incedibile.

Sarà proprio l'entità della possibile offerta del Barcellona a fare la differenza: davanti a una proposta importante i bianconeri saranno 'obbligati' a valutarla. Possibile dicevamo perché i balugrana non hanno ancora formulato alcuna offerta ufficiale. Ma la direzione sportiva del club spagnolo sta valutando con attenzione il profilo di Cambiaso, molto apprezzato anche da Flick per la sua duttilità. Da capire se il Barcellona metterà davvero sul tavolo quei 50 milioni di euro che, si mormorava, era davvero pronto a offrire il Manchester City per un affare che non si è mai concretizzato. La certezza è che il Barcellona sta guardando con attenzione la Serie A dato il noto interesse anche per Alessandro Bastoni, centrale difensivo dell'Inter.

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