Torino, Cairo: "Per il nuovo allenatore non manca tanto"

"Non ho ancora deciso il nuovo allenatore del Toro, diciamo che l'ho scelto al 50%: lo decideremo nel giro di una settimana, non manca tanto": così il presidente del Torino, Urbano Cairo, sul futuro tecnico dei granata, con i profili di Ignazio Abate e Alberto Aquilani accostati con una certa insistenza per raccogliere l'eredità di Roberto D'Aversa. "Mi piacerebbe un allenatore che ha qualità per sviluppare i giovani e fare un bel gioco - ha aggiunto dal palco del Festival della Tv a Dogliani - ma il gioco da solo non basta, devi prendere un gol in meno degli altri". Intervistato da Mario Giordano, a Cairo viene domandato se pensa di vendere il club: "Sono disponibilissimo a farmi da parte e non mi metto contro i tifosi, c'è uno dei miei figli maschi che mi ripete di vendere perché non mi meritano - la risposta del numero uno del club di via Viotti - ma ad oggi non è arrivata nessuna offerta: secondo me deve arrivare qualcuno dall'estero, qualcuno che abbia più fondi d'investimento o qualcuno di ricchissimo come gli Artono del Como. Io voglio vendere e voglio andare allo stadio a vedere il Toro con il patema del tifoso, non del presidente".