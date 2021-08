L'annuncio dello United: "Bentornato a casa Ronaldo". Ufficiale il ritorno a Manchester

E' FATTA

I red devils con un comunicato confermano la fine dell'operazione che riporta l'attaccante portoghese in Premier League

Poco prima delle 18, ora italiana, il tormentone si chiude: il Manchester United annuncia di avere chiuso la trattativa che riporta Cristiano Ronaldo in Premier League con due sole, ma chiare, parole: “Welcome home”. Dopo 12 anni CR7 torna nel club che lo ha lanciato nel calcio che conta e lo ha fatto diventare un'icona mondiale del pallone.

La lunga giornata che porta alla fine del rapporto tra Ronaldo e la Juventus, dopo tre anni intensi, inizia con l'arrivo di CR7 alla Continassa nel giorno in cui tutti i media lo danno per sicuro nuovo acquisto delLa vicenda inizia ad accelerare dopo l'ora di pranzo quando il portoghese prende un aereo per Lisbona, Allegri dichiara in conferenza stampa che se ne andrà, Guardiola dice che "tutto può succedere" e Solskjaer afferma che "se volesse tornare noi ci siamo".

Poco dopo arrivano dall'Inghilterra le conferme che il City si sfila dalla trattativa e che i cugini dello United sono pronti a prenderlo. Ci sono anche precise indiscrezioni sulla cifra proposta alla Juventus, circa 28 milioni di euro, e la durata del contratto, due anni. Poi, poco prima delle 18, arriva il comunicato ufficiale. "Il Manchester United è lieto di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo, previo accordo sulle condizioni personali e mediche - si legge nella nota dei Red Devils - Cristiano, cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, finora ha vinto oltre 30 importanti trofei durante la sua carriera, tra cui cinque UEFA Champions League, quattro Mondiali per club FIFA, sette scudetti in Inghilterra, Spagna e Italia e il Campionato Europeo con il Portogallo".

LA CRONACA DELLA GIORNATA

21:30 BONUCCI: "ECCO QUELLO CHE CI HAI INSEGNATO"

"Abbiamo condiviso tanti momenti e per me è stato un piacere viverli accanto a te. Mentalità, professionalità e voglia di migliorare sono gli insegnamenti che lascerai a me e al gruppo. In bocca al lupo per la nuova avventura Cristiano". Così Leonardo Bonucci sui social.



20:10 DYBALA A RONALDO: "UN PIACERE IMPARARE DA TE"

"E' stato un piacere poter imparare da te, crescere e giocare al tuo fianco: oggi inizia una nuova tappa nella tua carriera, ti auguriamo il meglio. A presto": attraverso i social, Paulo Dybala ringrazia e saluta Cristiano Ronaldo, suo compagno per tre stagioni alla Juventus.

19:28 GEORGINA: "SPERO CHE ANCELOTTI NON SMENTISCA ANCHE QUESTA...", POI RINGRAZIA LA JUVE

Georgina Rodriguez ha commentato con una battuta il passaggio di Cristiano al Manchester: "Spero che Ancelotti non venga fuori a smentire anche questa...", ha scritto la compagna del portoghese su Instagram, accompagnando il messaggio a una serie di faccine divertite. Il riferimento è a quando il tecnico smentì di aver contattato CR7 per farlo tornare al Real Madrid, qualche settimana fa. Poi la stessa Georgina ha festeggiato il passaggio allo United nelle storie, arricchendo con una serie di cuoricini il post di annuncio da parte dei Red Devils e infine ringraziando la "famiglia Juve".

19:20 IL SALUTO DI LAPO ELKANN: "SALUTO UN AMICO E UN CAMPIONE, UN PRIVILEGIO AVERTI QUI"

Anche Lapo Elkann ha voluto dare il suo personale addio a Cristiano: "È il momento di salutare un amico e un campione - ha scritto su Twitter -. In questi 3 anni la Juventus è stata la tua famiglia, che ti ha accolto a braccia aperte e ti è stata sempre vicino. Tu hai ricambiato portando la tua classe, la tua professionalità, i tuoi record sul campo. Avere avuto il più grande attaccante dell'era moderna nella Serie A è stato un privilegio. Per te avere indossato la maglia di uno dei club più importanti al mondo rimarrà un traguardo unico. Fuori dal campo hai aiutato la Fondazione LAPS sostenendo le donazioni per l'Italia e il Portogallo colpiti dal Covid. Per questo ti ringrazio di cuore. Adesso torni in una grande squadra come il Manchester United, non mi resta che augurarti buona fortuna per tutto. Insieme disegneremo ancora le collezioni degli occhiali CR7 - Italia Independent. Noi bianconeri continueremo il nostro percorso, perché siamo la Juventus e la nostra storia e il nostro amore per la Signora non finirà mai. È tempo di tornare in campo, ma soprattutto di vincere. #FinoAllaFine".

18:45 CR7 DICE ADDIO ALLA JUVE: "FATTO GRANDI COSE INSIEME, NON OTTENUTO TUTTO QUELLO CHE VOLEVAMO"

Cristiano Ronaldo saluta la Juventus con una lettera di commiato e un video su Instagram: "Oggi lascio un grandissimo club, il più grande in Italia e certamente uno dei più grandi in Europa. Ho dato il mio cuore e la mia anima per la Juventus e amerò la città di Torino fino alla fine dei miei giorni. I tifosi bianconeri mi hanno sempre rispettato e io ho provato a ricambiare quel rispetto combattendo per loro in ogni partica, ogni stagione, ogni competizione. Alla fine possiamo guardarci alle spalle e ammettere che abbiamo ottenuto grandi cose, non tutte quelle che volevamo, ma in ogni caso abbiamo scritto una bellissima storia insieme. 'Juve, storia di un grande amore, bianco che abbraccia il nero, coro che si alza davvero, Juve per sempre sarà...'. Sarò sempre uno di voi. Ora voi siete parte della mia storia come io sento di essere parte della vostra. Italia, Juve, Torino, tifosi bianconeri, sarete sempre nel mio cuore".

17:55 CR7-UNITED: E' UFFICIALE. IL COMUNICATO DEI RED DEVILS

"Il Manchester United è lieto di confermare che il club ha raggiunto un accordo con la Juventus per il trasferimento di Cristiano Ronaldo, previo accordo sulle condizioni personali e mediche. Cristiano, cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, finora ha vinto oltre 30 importanti trofei durante la sua carriera, tra cui cinque UEFA Champions League, quattro Mondiali per club FIFA, sette scudetti in Inghilterra, Spagna e Italia e il Campionato Europeo con il Portogallo".

16:45 LO UNITED OFFRE 28 MILIONI

United e Ronaldo sempre più vicini: i Red Devils hanno presentato un’offerta ufficiale alla Juve intorno ai 28 milioni di euro (la cifra che coprirebbe l’ammortamento. Si va quindi verso una cessione vera e propria, non a parametro zero, come avrebbe voluto il Manchester City. La società di Old Trafford avrebbe messo sul piatto un biennale, riportano in Inghilterra, da circa 25 milioni più bonus a stagione.

16:40 – JUVE, LAPO TWITTA: “FINO ALLA FINE”

15:43 - DAILY TELEGRAPH: "UNITED VICINO A CHIUDERE IL COLPO"

Il Daily Telegraph conferma: il Manchester United è vicino a chiudere il colpo Cristiano Ronaldo. Al giocatore offerto un biennale mentre i cugini del City proponevano un solo anno di contratto, CR7 è dunque pronto a tornare a vestire la maglie Reds.

15:34 - "IL MANCHESTER CITY HA DECISO DI NON PRENDERE CRISTIANO RONALDO"

Svolta nel futuro di Cristiano Ronaldo che dopo aver salutato la Juventus ora deve trovare una nuova squadra. La principale indiziata, il Manchester City, secondo quanto filtra dall'Inghilterra avrebbe valutato l'opzione a livello societario, scegliendo però di non portare avanti l'affare. Per CR7 resta l'ipotesi Manchester United con cui la Juventus potrebbe trovare un accordo anche inserendo contropartite pesanti come Pogba.

15:05 - CR7-JUVE: IPOTESI RISOLUZIONE CONSENSUALE

La Juventus è in attesa di un’offerta da Manchester (che sia il City o lo United) per Ronaldo tra i 25 e i 30 milioni, ma l’offerta per il momento non è arrivata e col passare delle ore si fa sempre più largo l’ipotesi di una risoluzione consensuale tra il portoghese e il club bianconero. Un’eventualità che sarebbe clamorosa, ma che al momento non è da scartare.

14:47 - GUARDIOLA: “PUÒ SUCCEDERE DI TUTTO”

"Non posso dire molto. Kane continuerà nel suo club, una squadra fantastica come il Tottenham. Ronaldo era, penso che sia ancora, un giocatore della Juventus. Posso solo dire che nei 3-4 giorni rimanenti può succedere di tutto. Dal mio punto di vista, ci sono pochi giocatori, tra i quali Ronaldo, Messi e pochi altri, che decidono loro dove vogliono giocare. Sono dei leader e decidono loro. Sono più che contento della squadra che ho e penso che rimarremo così". Così Guardiola in conferenza stampa.

14:43 – UNITED, SOLSKJAER CHIAMA: “NOI CI SIAMO”

Solskjaer chiama Cristiano Ronaldo al Manchester United. Il tecnico dei Red Devils tenta il portoghese dopo l’addio alla Juventus contando anche sul rapporto di CR7 col connazionale Bruno Fernandes: “Abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Anche Bruno ha parlato con lui e sa cosa proviamo per lui. Se mai dovesse allontanarsi dalla Juventus, sa che noi ci siamo...”.

14:40 - RONALDO LASCIA TORINO

Poco dopo le 14 Cristiano Ronaldo decollava con il suo aereo privato dall’aeroporto di Caselle pronto a lasciare Torino. CR7 raggiunge il ritiro del Portogallo a Lisbona.

14:00 - ALLEGRI: “LA VITA VA AVANTI”

"Non sono assolutamente deluso: le cose passano, da qui sono passati Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon. Grandi campioni, ma resta la Juve, che è la cosa più importante e la base solida per raggiungere i risultati": Massimiliano Allegri guarda al futuro dopo la rottura con Cristiano Ronaldo. "Gli auguro tutte le fortune, c'è solo da ringraziarlo per ciò che ha fatto - continua il tecnico bianconero - ma la vita va avanti". (clicca per la conferenza)

11:20 - RONALDO NEL 2015: "MAI AL MANCHESTER CITY" (clicca per l'approfondimento)

10:56 - RONALDO LASCIA IL CENTRO SPORTIVO, NIENTE ALLENAMENTO

Per l'addio del portoghese ormai manca solo l'ufficialità. Cristiano Ronaldo ha lasciato il centro sportivo della Juventus senza prendere parte all'allenamento con il resto della squadra.

09:25 - RONALDO ALLA CONTINASSA

Mentre Juventus e Manchester City, mediate dall'operato di Mendes, discutono del suo futuro, Cristiano Ronaldo è regolarmente alla Continassa. Per lui allenamento in attesa di novità di mercato, l'occasione anche di salutare tutti.

09:00 - LE FRIZIONI TRA RONALDO E MENDES (qui l' approfondimento)

08:35 - IL PSG SI CHIAMA FUORI

Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, si chiama fuori dalla corsa a Cristiano Ronaldo: "Il suo acquisto non è neppure in discussione" le parole a BeIN Sports.

08:30 - LA TELEFONATA A GUARDIOLA

C'è stato un contatto telefonico tra Cristiano Ronaldo e Guardiola, una sorta di disgelo tra le parti dopo che negli anni - più o meno indirettamente - l'allenatore ha sempre fatto capire di preferire altri profili, meno accentratori e più adatti alla sua idea di gioco, tra l'altro mettendo sempre Messi davanti al portoghese nelle classifiche personali. Ora però dovranno lavorare insieme e lo stesso Pep, perso Kane, dovrà trovare un modo per far convivere Ronaldo nel suo impianto tattico.

08:10 - IL SALUTO DI RONALDO

Cristiano Ronaldo ha comunicato alla Juve di voler andare via, avrebbe già svuotato l'armadietto e oggi dovrebbe salutare i compagni di squadra alla Continassa. Quasi impossibile che sia presente domani contro l'Empoli.

08:00 - LA SITUAZIONE

La Juventus, nell'incontro con Mendes, ha chiesto 30 milioni di euro per il cartellino di Ronaldo, accettando al massimo di scendere a 25 milioni: non andrà via gratis. Il risparmio al lordo per i bianconeri sarebbe di una sessantina di milioni. Il Manchester City invece chiede a Mendes di liberare il giocatore a costo zero, offrendo un contratto comunque a cifre più basse di quanto oggi la Juve garantisce a Ronaldo.