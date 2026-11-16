Atalanta: ufficiale il rinnovo di Bernasconi

Lorenzo Bernasconi rinnova con l'Atalanta. "L’esterno sinistro, che proprio oggi ha compiuto 23 anni, ha prolungato il contratto di prestazione sportiva con Atalanta BC . si legge nella nota del club bergamasco - In nerazzurro da quando non era ancora maggiorenne, dopo aver completato il percorso nel settore giovanile e maturato un’esperienza importante nella squadra U23, una volta approdato in prima squadra Lorenzo ha saputo conquistarsi e meritarsi uno spazio sempre più significativo con umiltà, dedizione e grande applicazione, distinguendosi per il suo comportamento sia dentro che fuori dal campo. La famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il Club augurano a Lorenzo le migliori soddisfazioni, personali e di squadra, per il prosieguo del suo percorso in maglia nerazzurra".