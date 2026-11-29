Nonostante il rilascio senza accuse formali e la successiva archiviazione dell'indagine, il tecnico Sergej Jakirovic lo ha escluso dalla sfida di campionato contro il Crystal Palace di domenica 29 novembre, chiudendo di fatto ogni spiraglio sulla sua permanenza: "La società sta affrontando la situazione direttamente con la Roma. Per quanto mi riguarda è una condotta inaccettabile. Non è professionale, so che è molto giovane e tutto ma sei un giocatore professionista e devi stare molto, molto attento soprattutto nella vita privata, perché oggi con tutti questi social network e registrazioni e tutto il resto...".