Un centravanti di peso per la Juventus. Il messaggio è arrivato in modo chiaro domenica direttamente da Luciano Spalletti, che dopo la vittoria col Venezia ha di fatto avanzato richieste esplicite di mercato alla dirigenza bianconera, sottolineando la mancanza in organico di un attaccante "strutturato, da un metro e 95, ormai indispensabile nel calcio di oggi". Vero che in rosa c'è Woltemade, che sfiora i due metri, ma come ha fatto notare lo stesso allenatore, il tedesco non ha l'indole del combattente pronto a fare a sportellate con i centrali avversari e a difendere palla spalle alla porta. Alla Juve serve dunque un profilo diverso ed è molto probabile che a gennaio il club si muova per accontentare il proprio mister.