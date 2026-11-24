Un centravanti di peso per la Juventus. Il messaggio è arrivato in modo chiaro domenica direttamente da Luciano Spalletti, che dopo la vittoria col Venezia ha di fatto avanzato richieste esplicite di mercato alla dirigenza bianconera, sottolineando la mancanza in organico di un attaccante "strutturato, da un metro e 95, ormai indispensabile nel calcio di oggi". Vero che in rosa c'è Woltemade, che sfiora i due metri, ma come ha fatto notare lo stesso allenatore, il tedesco non ha l'indole del combattente pronto a fare a sportellate con i centrali avversari e a difendere palla spalle alla porta. Alla Juve serve dunque un profilo diverso ed è molto probabile che a gennaio il club si muova per accontentare il proprio mister.
La prima pista porta dritta a Gianluca Scamacca, un giocatore che Spalletti conosce bene e che proprio sotto la sua gestione in Nazionale trovò la sua prima rete azzurra contro l'Inghilterra, tre anni fa. Un dettaglio non passa inosservato: la sua altezza è esattamente 195 centimetri, la misura citata dall'allenatore toscano subito dopo la vittoria sul Venezia. Oltre ai centimetri, Scamacca possiede tutte le doti richieste: sa proteggere il pallone, non teme lo scontro fisico ed è dominante nel gioco aereo. A spingere per questa pista c'è anche l'ottimo rapporto con l'ad juventino Giovanni Carnevali, dirigente che lo lanciò ai tempi del Sassuolo.
L'affare, tuttavia, presenta un ostacolo importante chiamato Atalanta, club a cui il bomber è legato fino al 2028. Nonostante un avvio di stagione complicato tra acciacchi fisici e l'esplosione di Nikola Krstovic (solo 600 minuti giocati e 3 reti finora tra campionato e coppe), la società bergamasca lo considera ancora un asset fondamentale. Prima della gara di domenica contro l'Inter, il ds nerazzurro Cristiano Giuntoli (che con la Juve non si è lasciato benissimo...) ha blindato il giocatore: "Puntiamo forte su Gianluca".
La stagione di Scamacca era in realtà iniziata da titolare sia nell'andata dei preliminari di Conference League contro l'Hapoel Tel Aviv (risolvendo poi il ritorno da subentrato) sia nelle prime quattro di Serie A. Il successivo calo di rendimento ha però aperto le porte a Krstovic, ormai diventato il riferimento offensivo titolare per Maurizio Sarri. Sabato lo stesso tecnico della Dea ha lanciato una stoccata all'azzurro ("Lo vedo bloccato, io posso aiutarlo ma deve metterci del suo"), concedendogli poi appena due minuti nel finale contro i campioni d'Italia. Di fronte a questo scenario, il giocatore stesso potrebbe accogliere con favore un trasferimento a Torino per ritrovare continuità.
I Percassi, si sa, sono da sempre una bottega cara, ma l'ipotesi di un prestito con diritto di riscatto da esercitare al termine della stagione che magari diventi obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League potrebbe fare gli interessi di tutte le parti in causa: quelli della Juve per i paletti del fair play Uefa, quelli dell'Atalanta che farebbe rivalutare il giocatore lontano da una Bergamo in cui non riesce a brillare e anche quelli del giocatore, che si metterebbe in discussione in una grande piazza.
La dirigenza bianconera valuta però anche piste. È tornato infatti d'attualità il nome di Alexander Sorloth dell'Atletico Madrid, anch'egli alto esattamente 195 centimetri. Pur essendo un attaccante più mobile e meno statico rispetto a Scamacca, il norvegese garantirebbe comunque a Spalletti quel peso specifico che oggi manca. A differenza delle passate finestre di mercato, in cui i Colchoneros chiedevano oltre 30 milioni, l'operazione a gennaio potrebbe diventare più accessibile: rientrato da un paio di mesi da un problema muscolare, Sorloth ha giocato dal primo minuto solo in Champions contro il Bayern Monaco, chiuso dal nuovo assetto tattico di Simeone che privilegia Alvarez come unica punta.
Infine, resta viva l'opzione Jean-Philippe Mateta, nome già in orbita Serie A e a un passo dal Milan meno di dodici mesi fa. Reduce da qualche stop fisico e attualmente fermo per squalifica in Premier League, l'attaccante francese ha il contratto in scadenza a giugno con il Crystal Palace e ha già rifiutato il rinnovo. Una situazione che permetterebbe di prelevarlo da Londra a condizioni molto vantaggiose nel mercato invernale, pur dovendo battere la concorrenza inglese di Manchester United ed Everton. L'unico piccolo compromesso riguarderebbe la statura: con il suo metro e 92, Spalletti dovrebbe rinunciare a tre centimetri rispetto all'identikit ideale.