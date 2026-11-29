Il sogno del Milan di portare Bruno Fernandes a rinforzare il centrocampo nella prossima sessione estiva di calciomercato rimane realizzabile, complici i rapporti ormai logori tra il capitano del Manchester United e la dirigenza inglese.
La frattura definitiva tra il trequartista portoghese e i Red Devils si è consumata proprio questa settimana, quando il club ha comunicato al giocatore l'attivazione unilaterale del prolungamento contrattuale spostando la scadenza dal giugno 2027 al giugno 2028, una mossa studiata esclusivamente per scongiurare il rischio di perderlo a parametro zero già durante la finestra invernale.
Nonostante questo, la permanenza del calciatore a Manchester appare estremamente improbabile: la volontà di Bruno Fernandes rimane infatti quella di cambiare aria a fine stagione, mantenendo così spalancate le porte per un eventuale affondo estivo da parte dei rossoneri. Lo scrive il Corriere dello Sport.