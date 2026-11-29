La frattura definitiva tra il trequartista portoghese e i Red Devils si è consumata proprio questa settimana, quando il club ha comunicato al giocatore l'attivazione unilaterale del prolungamento contrattuale spostando la scadenza dal giugno 2027 al giugno 2028, una mossa studiata esclusivamente per scongiurare il rischio di perderlo a parametro zero già durante la finestra invernale.