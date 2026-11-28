Partita dopo partita il talento di Nico Paz scintilla sempre di più. L'argentino è alla terza stagione a Como e la prossima estate potrebbe essere quella buona per l'addio. Il Como lo ha acquistato dal Real per 60 milioni circa, con i Blancos che hanno mantenuto una clausola di recompra a 80 milioni. Secondo quanto riporta il The Athletic però, Nico Paz non sarebbe propenso a un ritorno a Madrid: troppa la concorrenza sulla trequarti nelle idee dell'argentino, che proprio per questa ragione in estate aveva insistito per rimanere sul Lario. In più c'è già la fila di club di primissimo livello pronti a mettere il 10 argentino al centro del loro progetto: per questo, anche se il Real non dovesse esercitare la recompra, il futuro di Nico potrebbe essere comunque lontano da Como. Nel caso però tutto fa pensare che i lariani vorranno una cifra ben superiore agli 80 milioni concordati con il Real.