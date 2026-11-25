Nelle ultime ore il nome di Gianluca Scamacca ha scalato la classifica degli attaccanti finiti nel mirino della Juventus per il mercato di gennaio. Il 27enne romano avrebbe tutte le caratteristiche fisiche e tecniche richieste da Spalletti, ma a Torino non sembrano del tutto convinti di affondare il colpo con l'Atalanta. I motivi sono principalmente tre: una condizione atletica penalizzata da tanti infortuni, la continuità di rendimento e la sostenibilità economica di un'operazione non così vantaggiosa per la finestra invernale.
Anche per questo, Carnevali e Massara stanno valutando attentamente pro e contro, perché sbagliare un altro acquisto in attacco dopo Kolo Muani e Woltemade, ma anche Ekhator, non sarebbe accettabile.
Così ci si continua a guardare in torno. I profili attenzionati sono parecchi e ormai noti, ma tra questi è tornato di moda Jean-Philippe Mateta. In questo caso, proprio la parte economica farebbe gola ai bianconeri. Il francese, 29 anni, è in scadenza di contratto a giugno e per questo il Crystal Palace potrebbe cederlo a un prezzo favorevole per non perderlo a zero pochi mesi dopo.